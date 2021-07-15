Меркель отказалась ремонтировать улицу в деревне Верхний Карбуш

Жители деревни Верхний Карбуш в Омской области получили от канцлера Германии Ангелы Меркель отказ в помощи в ремонте улицы, сообщает ТАСС.

Видеообращение жителей омской деревни, построенной на рубеже XIX—XX веков немцами-переселенцами, где сейчас проживают около 500 человек, разместили в начале июня 2021 года в «ВКонтакте». В описании к видео отмечалось, что текст обращения перевели на немецкий язык и направили в офис федерального канцлера Германии.

И вот они получили ответ, подписанный представителем офиса канцлера Надин Вахтер.

«Вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи федерального канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа федеральный канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь»,

— говорится в ответе.

Но жители деревни довольны и таким ответом. Ведь как только они обратились к Меркель, местные чиновники с перепуга тут же пообещали, что в 2022 году в деревне точно будет сделан асфальт. «Когда его положат, мы в первую очередь отправим благодарственное письмо канцлеру», - говорят в деревне. // Фото: politobzor.net