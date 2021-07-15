Новые отели построят в четырех районах Карелии

Российские регионы оценят по их вовлеченности в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Механизм рейтингования будет представлен в августе, сейчас в правительстве прорабатываются его критерии и частота формирования. В Карелии работа в этом направлении уже ведется.

Предполагается, что очередной рейтинг подтолкнет регионы к использованию ресурсов нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также к активному развитию внутреннего и въездного туризма, пишет РИА «Новости». Благодаря нацпроекту уже с этого года инвесторы будут получать льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей, что повысит качество туристической инфраструктуры в регионах.

С этого года инвесторы смогут получать льготные кредиты на 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей. До 2024 года из федерального бюджета будет выделено на эти цели около 19 миллиардов рублей. Только в 2021 году мы рассчитываем за счет такой поддержки обеспечить портфель инвестпроектов на общую сумму до 20 миллиардов рублей,

– сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, осенью в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» пройдет грантовый конкурс на поддержку малого и среднего бизнеса с возможностью начать реализацию туристических проектов с 2022 года. На эти цели предусмотрено 2 млрд рублей.

Предполагается, что, что благодаря национальному проекту в горизонте 3-7 лет будет обеспечено существенное наращивание гостиничной базы в субъектах страны.

От Республики Карелия в Ростуризм отправлена информация от трех потенциальных заявителей с проектами создания новых гостиниц в Питкярантском, Муезерском, Калевальском и Кондопожском районах. В настоящее время инвесторы уведомлены о возможности обращения в банк в целях получения кредитных средств,

– сообщили в Управления по туризму Карелии.

Сейчас республика участвует в государственных программах, которые в дальнейшем войдут в Национальный проект. В 2021 году Карелия включена в программу коммерческих чартерных воздушных перевозок, в отношении которых ‎предоставляются субсидии на государственную поддержку туроператоров.

Карельские туроператоры и гостиницы Карелии участвуют в государственной программе туристического кешбэка, в том числе детского.

Планируется направить заявку на объект «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к памятнику природы «Белые мосты». Туристская инфраструктура будет создаваться инвестором на основании заключенного с Правительством Республики Карелия соглашения о сотрудничестве в целях реализации проекта «Многофункциональный туристский комплекс «Белые мосты».