Иван Гусев перестал быть депутатом Законодательного собрания

Парламент Карелии поддержал заявление Ивана Гусева о досрочном прекращении депутатских полномочий. Такое решение Гусев принял после того, как прокуратура и комиссия Заксобрания проверили его отчетность о доходах и имуществе.

Как Иван Гусев объясняет на страницах издания «Губерния Daily», руководителем которого он является, комиссия посчитала, что он предоставил заведомо ложные сведения о доходах – не указал несколько гонораров от блогов на «Яндексе». Кроме того, его обвинили во владении иностранными акциями, чего Гусев и не скрывал.

«Взял много русских компаний – «Северсталь», «Норникель», «Сбербанк» – и несколько зарубежных (Apple, Microsoft и т. д.). Признаться, даже не подумал о том, что мне, депутату, который не работает в ЗС на постоянной основе, такого делать нельзя»,

– сообщил депутат.

Отстранение Гусева вызвало споры на сессии Заскобрания. Его коллега Эмилия Слабунова убеждала парламентариев в том, что депутаты имеют право владеть финансовыми инструментами. В законе, впрочем, прямо сказано, что депутатам не разрешено приобретать иностранные акции. По мнению Слабуновой, парламент продемонстрировал избирательный подход, ведь ранее у другого депутата ЗС обнаружили 22 незадекларированных счета, но никаких санкций не последовало.

– Я ему в лицо сказала – складывайте полномочия, но он не сложил, – подтвердила этот факт депутат Ирина Петеляева. – Если полгода назад была такая ситуация, надо было идти до конца.

Депутат Николай Зайков ответил, что не указанные в декларации счета были пустыми, а Гусев не указал реальные доходы. Виктор Степанов заявил, что за свои действия надо отвечать, и Гусев поступил правильно, подав заявление о сложении полномочий.

В результате парламентарии проголосовали за то, чтобы лишить Ивана Гусева депутатского статуса. // Фото: runaruna.ru