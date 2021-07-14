Парфенчиков назначил Карпиловича новым министром природных ресурсов

Кадровые изменения произошли в правительстве республики. Глава Карелии Артур Парфенчиков с 16 июля назначил Андрея Карпиловича заместителем премьер-министра правительства – министром природных ресурсов и экологии Карелии.

Новый руководитель Минприроды родился в Петрозаводске. Имеет высшее образование – окончил лесоинженерный факультет ПетрГУ, также Ленинградскую Лесотехническую академию им. С.М.Кирова. Кандидат технических наук.

Трудился в Ледмозерском леспромхозе. Затем работал на различных должностях, в том числе в коммерческих компаниях, сообщает пресс-служба правительства региона. Возглавлял Департамент лесного хозяйства Приволжского федерального округа и аналогичный департамент по СЗФО Федерального агентства лесного хозяйства.

По сообщению издания whoiswho.dp.ru, с 2014 года директор филиала ООО «Сименс» по СЗФО. Также Карпилович имеет степень магистра делового администрирования (МБА), полученную в Стокгольмской школе экономики в 2004 году.

По данным kompromat1.pro, Карпилович был учредителем трех организаций, одна из которых – Импорт-Экспорт Партнер ИЧП - ликвидирована в 2007 году. Остальные две – ООО «Кармед» и ООО «Симэкс» действуют. Направление работы у компаний – торговля оптовая фармацевтической продукцией. Когда пошли первые слухи о назначении Карпиловича, он вышел из состава учредителей.

Прежний руководитель карельского министерства Алексей Щепин был отправлен в отставку в декабре 2020 года. Также он стал фигурантом уголовного дела и был осужден по делу о совершении должностного преступления более чем десятилетней давности. (фото kompromat1.pro)