14 июля 2021, 07:28
Политика

Сегодня в Карелии обсудят ход реализации национальных проектов

Онлайн-совещание пройдет в правительстве

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков проведет заседание Проектного комитета по реализации национальных проектов.

Совещание пройдет в режиме онлайн. Будет рассмотрена текущая ситуация по реализации в республике мероприятий нацпроектов, ход строительства важных для Карелии социальных объектов.

В заседании примут участие кураторы и руководители региональных проектов. Граждане могут наблюдать за ходом совещания здесь. Начало в 11.00.

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