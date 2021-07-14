Сегодня в Карелии обсудят ход реализации национальных проектов

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков проведет заседание Проектного комитета по реализации национальных проектов.

Совещание пройдет в режиме онлайн. Будет рассмотрена текущая ситуация по реализации в республике мероприятий нацпроектов, ход строительства важных для Карелии социальных объектов.

В заседании примут участие кураторы и руководители региональных проектов. Граждане могут наблюдать за ходом совещания здесь. Начало в 11.00.