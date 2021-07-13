Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов на выборы в Карелии

В Карелии прошла региональная конференция республиканского отделения партии «Новые люди», на котором были выдвинуты кандидаты на все уровни выборов, которые состоятся 19 сентября. В конференции участвовали члены партии, а также представители избирательной комиссии. Конференция прошла без нарушений, таким образом, партия официально назвала своих кандидатов на предстоящем голосовании.

В частности, на собрании были выдвинуты кандидаты в депутаты по одномандатным округам Петрозаводска - Юрий Кушнир, детский тренер и президент Федерации Американского футбола в Карелии, Никита Жиглов - спортсмен и организатор марафонов по бегу, а также Михаил Фёдоров - профессиональный столяр и индивидуальный предприниматель. Кроме того, сформирован городской партийный список кандидатов во главе с Юрием Кушниром, а также определены одномандатники, которые будут баллотироваться в Костомукшский городской совет.

Напомним, что ранее, в присутствии представителей карельского ЦИК были названы и кандидаты от «Новых людей» в карельский парламент – сформирован общерегиональный партийный список, во главе которого идет предприниматель Владимир Кванин, а также выдвинуты кандидаты в депутаты по одномандатным округам ЗС – Валерий Мамонтов и Михаил Фёдоров.

Владимир Кванин также баллотируется от партии и в Государственную Думу РФ.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев считает, что выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными.

Мы переходим в новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали. «Новые люди» ничего не боятся, очень быстро всему учатся. В прошлом году на втором съезде мы выдвинули кандидатов в городские думы и региональные заксобрания. Мы очень мощные кампании провели и в четырех регионах прошли в заксобрания,

напомнил он.

Он отметил, что опыт прошлого года помог партии открыть отделения более чем в 75 регионах, создать более 600 избирательных штабов в разных городах. По его словам, у партии уже десятки тысяч активистов, которые готовы вести избирательную кампанию на высоком уровне.

