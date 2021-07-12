Вернем Карелию ЛЮДЯМ!

Задача кандидатов – в единый день выборов, 19 сентября, положить конец монополии «Единой России», от которой народ устал, и дать жителям Карелии возможность с уверенностью смотреть в завтрашний день. Планов много. Для их реализации, прежде всего, необходимо вернуть прямые выборы глав районов, городских округов и поселений, провести аудит органов государственной власти Карелии с тем, чтобы максимально сократить армию чиновников, которые слишком дорого обходятся бюджету, а значит – всем гражданам.

– В нашем списке 54 человека. Это известные в республике политики и уважаемые общественники, решившие принять участие в выборах именно от нашей партии, так как убеждены, что совместно сумеют превратить карельский парламент в место, где во главу угла будут поставлены интересы жителей нашего края, а не группы чиновников правительства, депутатов от партии власти и представителей крупного бизнеса, – комментирует молодой лидер карельского отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Ройне Изюмов.

Назовем некоторых из списка кандидатов. Это высококлассные юристы Александр Федичев и Елена Пальцева, заслуженный работник здравоохранения Карелии Михаил Уханов, действующие депутаты ЗС Карелии Андрей Мазуровский и Андрей Рогалевич, опытный управленец Ванда Патенко, бывший уполномоченный по правам человека в Карелии Александр Шарапов, детский реаниматолог Максим Ткачук, специалист по ЖКХ и тоже юрист Глеб Суржко, общественники из Медвежьегорска Ольга и Александр Плехановы, учитель из Шелтозера Сергей Сафонов, искусствовед из Сотравала Мария Гоголева, депутат Петрозаводского городского Совета Максим Трувалев. Конференция также выдвинула кандидатов во всех 18 одномандатных округах Карелии – это узнаваемые люди, которым доверяют земляки. На выборы Петрозаводский городской Совет от партии пойдут 14 кандидатов по всем одномандатным округам столицы Карелии и 43 кандидата по партийным спискам. Возглавил список Андрей Рогалевич.

– Все эти люди давно состоялись в выбранной ими профессии. Они умеют решать сложные общественные задачи. И они уже заручились поддержкой большого числа жителей республики. Уверен, что в карельском парламенте наши кандидаты смогут донести до власти свою позицию по самым острым экономическим и социальным проблемам Карелии и добиться их решения, – продолжает Ройне Изюмов. – Одновременно с выдвижением кандидатов был принят предвыборный манифест карельского отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ. Текст этого документа и полный список наших кандидатов вскоре будет обнародован. Пока лишь скажу, что никакая партия не сможет ничего сделать без поддержки людей. Поэтому мы и обращаемся к вам за помощью. Мы смогли перед этими выборами создать в Карелии широкое объединение очень разных людей, готовых бороться за перемены к лучшему.

Выберем команду, чтобы не жить по команде! Вернём Карелию ЛЮДЯМ!