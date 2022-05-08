Хронический недосып грозит лишним весом

Врач Зухра Павлова объяснила в своем канале в Telegram, чем опасен недосып. Эндокринолог отметила, что он грозит в том числе лишним весом.

По словам доктора, люди, которые мало спят, склонны к перееданию. Так, если спать менее семи часов в день, обычно в среднем на 385 ккал больше, чем нужно по норме.

Это либо 200 граммов тушеной говядины, либо 6 яиц, либо большой кусок торта, либо 4 драника и ложка сметаны.

Чтобы сжечь такое количество калорий, надо как минимум час ездить на велосипеде или 45 минут интенсивно бегать. Иначе все осядет на боках «со скоростью примерно 40 грамм пышного жирка в день».

Чтобы не поправиться в результате переедания, нужно вовремя ложиться спать, считает Павлова. // Фото: super-mapio/ pixabay.com