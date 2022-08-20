Хозяйственная постройка в Пряжинском районе сгорела дотла

Вечером 19 августа в деревне Проккойла Пряжинского района произошло ЧП. Загорелась хозяйственная постройка во дворе дома, сообщили в ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району».

Пожарные из части № 70 в Эссойле и поста № 13 в поселке Соддер выехали к месту возгорания в 18:26. Им удалось ликвидировать пожар в 19:25.

Судя по фотографиям, строение полностью сгорело. К счастью, огонь не перекинулся на жилые дома. // Фото: ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»/ВКонтакте