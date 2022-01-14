Холодную воду отключили в одиннадцати домах на Кукковке

Сегодня в 09:45 произошло аварийное отключение ряда домов на Кукковке в Петрозаводске.

Без холодной воды остались жильцы домов на уллицах Торнева, 5, 7, 7Б, 9, 11, 11-а, 13; Лыжная, 28; Питкярантская, 26, 28, 32, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе. Жителям подвезут воду. Сделать это планируют к часу дня.

Работы на сетях планируют завершить до пяти часов вечера. (фото pixabay.com, RonPorter)