Законопроект о внедрении QR-кодов в России отложили

Правительство РФ отложило на неопределенный срок рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», - цитирует политика «Интерфакс».

Выработанные ранее меры касались штамма «дельта», новый же вариант вируса «омикрон» ставит перед властями новые вызовы. В связи с этим 14 января правительство внесет поправки ко второму чтению законопроекта.

В проект закона внесут возможность использовать после 1 февраля 2022 года вместо цифрового кода отрицательный ПЦР-тест. (фото pixabay.com, wir_sind_klein)