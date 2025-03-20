Хазанович сел в кресло заммэра подмосковного города Химки

Уволившийся карельский чиновник устроился на работу в один из крупнейших городов-спутников Москвы.

Фамилию Станислава Хазановича можно найти на сайте администрации городского округа Химки. Он стал одним из замов и будет отвечать за коммунальное хозяйство города - заместитель главы городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства .

В паблике «Сходня/ Химки Инфо» пишут, что трудоустройство чиновника из Карелии связано с экс-коллегой действующего мэра, Андреем Майоровым, ныне гендиректором Мострансавто. Майоров и Елена Землякова (прим.ред. глава Химок) ранее вместе работали заместителями министра финансов Подмосковья.

В Карелии Хазанович возглавлял госкомитет по ценам и тарифам, но решил покинуть должность в середине марта. Сообщалось, что он получил предложение трудоустроиться в центральном регионе страны, где пообещали хорошую оплату и карьерный рост.