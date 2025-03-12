Еще один чиновник покидает пост в Карелии

Еще один карельский чиновник собрался увольняться.

Заявление по собственному желанию написал председатель госкомитета Карелии по ценам и тарифам Станислав Хазанович, который еще совсем недавно объяснял, почему владельцы домов в негазифицированных районах получили астрономические счета за электричество.

По информации телеграм-канала «Долго будет Карелия сниться», Хазанович собрался уходить с 14 марта. В источнике говорится, что Хазанович якобы получил предложение трудоустроиться в центральном регионе страны, где пообещали хорошую оплату и карьерный рост.

Ранее Хазанович трудился в госнаркоконтроле вместе с Владимиром Любарским, которого арестовали за взятку. Был в статусе арбитражного управляющего и руководил ГУП «КарелКоммунЭнерго», но был уволен.