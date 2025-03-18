18 марта 2025, 15:36
Один из губернаторов на Северо-Западе объявил об отставке
Юрий Бездудный объявил о переходе на другую работу
фото: freepik.com
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный перейдет на другую работу. Регион он возглавлял с 2020 года.
Заявление губернатор сделал в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
«Моя жизнь на севере была посвящена самому главному богатству нашего сурового края - людям. И мы вместе с вами сделали много для того, чтобы регион рос и развивался. Я благодарен всем вам за это. Меня ждет новая работа, но часть души и сердца навсегда останется здесь, где северное сияние, мороз, бескрайняя тундра и вы, добрые, открытые, искренние и любящие свою малую Родину». Он пожелал краю развития и процветания.
Ранее источники газеты «Ведомости» назвали глав семи регионов России на вылет. В их числе был и губернатор Ненецкого автономного округа.