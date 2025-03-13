Губернаторов семи регионов России могут отправить в отставку

«Ведомости» назвали кандидатов на вылет. В числе губернаторов, которых по информации четырех источников издания, могут отправить в отставку руководители Ленинградской, Свердловской, Костромской областей, Краснодарского края, Чувашии, Ненецкого автономного округа и Карелии. Многие из глав возглавляют регионы с 2012 года, кто-то занял пост в 2015, 2017 и 2020 годах. По данным издания, перестановки могут случиться в ближайшие месяцы.

Сообщается, что президент Владимир Путин к настоящему времени встретился с восемью из тринадцати губернаторов, которые осенью 2025 года должны пойти на новый срок. Практически на всех встречах губернаторы попросили президента поддержать их выдвижение на выборы.

За последнее время губернаторов сменили в шести субъектах страны. Изменения во власти произошли в Новгородской области, Курской, Ростовской, Тамбовской областях, Коми, Еврейской автономной области. Все они будут избираться на выборах в сентябре.

Политолог Александр Кынев объясняет ротацию во власти совокупностью причин: потеря управляемости, конфликты, в том числе с силовиками и крупными федеральными игроками, плохие рейтинги.

Еще один эксперт вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский считает, что решающую роль при перестановках губернаторов играют интересы федеральных элит, но возможны и единичные отставки, которые объясняют слабым рейтингом власти в регионе или возрастом руководителя. Также часть губернаторов может пойти на повышение, если в правительстве появляются вакансии.