Грузовик с прицепом жестко опрокинулся в Сегежском районе

Днем 7 февраля ДТП с участием грузовика произошло под Майгубой. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «Сегежа слушает» ВКонтакте.

Очевидцы аварии не сообщили подробностей, но разместили говорящие сами за себя снимки.

В кадре видно, что тяжелый грузовик с прицепом перевернулся на бок и перегородил всю трассу. Прицеп полностью оказался на обочине.

Почему это случилось и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Судя по таймингу видеорегистратора, фото были сняты примерно 12:48.

Движение в обе стороны в тот момент застопорилось. // Фото: источник