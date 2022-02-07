Автоинспекторы спасли замерзающих на трассе в Карелии туристов

Туристы из Северной столицы попали в беду в Карелии. Их автобус сломался в Пряжинском районе, не доехав до достопримечательностей.

6 февраля сотрудники ГИБДД заметили на обочине федеральной автодороги «Кола» автобус с включенной аварийной сигнализацией. В нем оказались 20 туристов из Санкт-Петербурга. Гости приехали полюбоваться достопримечательностями Карелии, но поездку омрачила непредвиденная поломка.

«На замену автобуса требовалось время. Осложнялась ситуация и погодными условиями - на морозе в сломанном автобусе люди замерзали. Кроме того, оставаться на оживленном участке трассы для пассажиров было небезопасным», - рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

На помощь автоинспекторы вызвали пряжинских коллег, которые перевезли петербуржцев в безопасное место, где они смогли согреться и дождаться замены транспорта. (фото пресс-центре МВД по РК)