07 февраля 2022, 18:21
Происшествия

Автоинспекторы спасли замерзающих на трассе в Карелии туристов

Автобус с гостями из Санкт-Петербурга сломался в пути на федеральной трассе «Кола»

Туристы из Северной столицы попали в беду в Карелии. Их автобус сломался в Пряжинском районе, не доехав до достопримечательностей.

6 февраля сотрудники ГИБДД заметили на обочине федеральной автодороги «Кола» автобус с включенной аварийной сигнализацией. В нем оказались 20 туристов из Санкт-Петербурга. Гости приехали   полюбоваться достопримечательностями Карелии, но поездку омрачила непредвиденная поломка.

«На замену автобуса требовалось время. Осложнялась ситуация и погодными условиями - на морозе в сломанном автобусе люди замерзали. Кроме того, оставаться на оживленном участке трассы для пассажиров было небезопасным», - рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

На помощь автоинспекторы вызвали пряжинских коллег, которые перевезли петербуржцев в безопасное место, где они смогли согреться и дождаться замены транспорта. (фото пресс-центре МВД по РК)

Обсудить
Метки: 
туристы
мороз
Пряжинский район
автобус
«Кола»
Санкт-Петербург
новости Карелии