Пьяного мурманчанина в Кеми высадили из поезда

К прибывающему в Кемь поезду «Мурманск – Санкт-Петербург» пришлось вызвать транспортных полицейских. Один из пассажиров был пьян и мешал другим, сообщили в пресс-службе ведомства.

Наряд полиции обнаружил 41-летнего жителя Мурманска, который явно перебрал с алкоголем и не давал никому отдыхать. Его сняли с поезда и привлекли к административной ответственности.

Во время стоянки поезда «Костомукша – Санкт-Петербург» в Костомукше в вагон не разрешили сесть 50-летнему жителю Суоярви. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Такое же правонарушение пресекли в Петрозаводске, где поездная бригада отстранила от поездки нетрезвого 30-летнего жителя поселка Чална.

Всех виновных привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Кроме этого, за курение в неустановленных местах в пассажирских поездах, следовавших через Карелию, наказаны жители Мурманской, Псковской, Томской областей, а также Карелии. // Фото: wikimedia.org