Подозреваемую в краже телефона девушку разыскивает полиция

Подозреваемую в краже мобильного телефона девушку пытаются разыскать по видеозаписи в Петрозаводске.

МВД разместило в своем официальном сообществе запись с камеры наблюдения, установленной на кассе одного из магазинов карельской столицы.

Полиция пытается получить больше сведений о личности девушки и о том, где она находится. В этом стражам порядка могут помочь петрозаводчане. Полезные сведения просят сообщить по номеру: 8 921-018-09-05.