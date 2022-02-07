В Медвежьегорске полицейские раскрыли двойную кражу

Правоохранителям медвежьегорского отдела полиции поступили заявления о кражах от местного жителя и от представителя одной из торговых точек города. 51-летний мужчина сообщил о пропаже трех 50-литровых канистр с топливом, сообщили в пресс-центре МВД. Владелец магазина – о том, что из принадлежащего ему павильона ночью похитили продукты, алкоголь, сигареты и бытовую химию на сумму не менее 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 39-летнего житель Сегежи. По версии следствия, злоумышленник заранее спланировал свои действия. Ночью он подъехал к магазину, перекусил дужку замка и проник внутрь. Похищенное погрузил в свой автомобиль и покинул Медвежьегорск, захватив по пути стоявшие у гаража без присмотра канистры.

Полицейские изъяли только часть похищенного, которая будет возвращена владельцам. МВД возбудило уголовные дела. Подозреваемому может грозить штраф до 200 тысяч, либо до 480 часов обязательных работ, либо лишение свободы до 5 лет. (фото pixabay.com, fsHH)