Громкое преступление совершили в двух шагах от здания МВД Карелии

На офис компьютерной фирмы «Сплайн» ровно 20 лет назад было совершено дерзкое нападение. Ночью в самом центре Петрозаводска, буквально в ста метрах от Министерства внутренних дел неизвестные злоумышленники совершили попытку разбоя. Они закидали булыжниками окна первого этажа и подвала фирмы. Атака происходила одновременно и с центрального входа, выходящего на улицу Кирова, и со двора, куда также выходили окна фирмы. Сработала автономная сигнализация. Охранник, находившийся в здании, вызвал наряд милиции и выбежал на улицу, но неизвестные успели скрыться.

Из неофициальных источников стало известно, что некоторое время спустя мимо офиса проезжал легковой автомобиль, из которого, по всей видимости, заказчик убедился в результатах работы исполнителей. Акция была хорошо организована. Камни использовали внушительных размеров. Такие на улицах Петрозаводска не валяются. А вот следователь появился только спустя сутки после нападения.

«По данному факту в милицию написано заявление. Нам есть о чем говорить с милицией, есть определенные догадки по этому поводу. Хотелось бы, чтобы и милиция со своей стороны проявила к нам интерес», - сообщил директор фирмы Валерий Бондаренко. Причем, директор был не готов говорить с журналистами о своих догадках: кому, по его мнению, понадобилось сводить счеты с фирмой, занимающей довольно прочное место в компьютерном бизнесе.

Антимонопольный комитет Карелии проводил расследование, связанное с вывозом мусора в Петрозаводске. Поводом для него послужили обращения петрозаводских предпринимателей, недовольных счетами, которые им выставляло муниципальное предприятие «Спецтранс». Некогда чистый Петрозаводск с каждым годом становился все грязнее. Причин тому было немало. Первая – неудовлетворительная работа МУП «Спецтранс» (они парировали тем, что им денег за работу не платят). Работой этого предприятия были крайне недовольны на Кукковском рынке. По словам директора рынка, мусор здесь убирали очень редко. Хотя деньги за его вывоз администрация платила исправно. Около пяти с половиной тысяч рублей в месяц. Куда только не жаловались работники рынка. Но на все их просьбы и требования «Спецтранс» не реагировал. Директор рынка на Кукковке Олег Ларионов рассказал: «Мы ездили туда к ним, встречались с начальством. Они обещали, что отработают график, бесперебойно будут вывозить мусор. Но вопрос не решается». Были к муниципальному предприятию претензии и другого рода. Тогда норма накопления мусора для мелкорозничной торговли составляла 6-12 кубометров отходов с одного квадратного метра. А для стационарных магазинов – полкубометра. Иными словами, по мнению тарифной комиссии мэрии, мусора от ларька в 10-15 раз больше, чем от магазина.

Мелкие предприниматели были не намерены мириться с этими спорными нормами, установленными на основании исследований неких екатеринбургских ученых. Ряд бизнесменов подали заявление в антимонопольный комитет, и там в подобной разнице норм усмотрели нарушение свободной конкуренции и прав мелких собственников. Комитет направил в мэрию письмо с рекомендацией пересмотреть нормы. А вот городские чиновники это письмо проигнорировали. Руководитель карельского отделения антимонопольщиков Валентин Черепанов сказал: «В виду того, что на наши рекомендации нам мэрия не дала достойного ответа, мы начинаем тщательное антимонопольное расследование». Результатом расследования мог стать штраф для администрации города или другое наказание, предусмотренное законом.

Одиннадцать петрозаводских мальчишек и девчонок отдыхали в детском лагере «Каравелла» в Екатеринбурге. Лагерь был создан на базе отряда, который в шестидесятые годы организовал известный детский писатель Владислав Крапивин. Побывав этой зимой на петрозаводском слете детских отрядов, уральские ребята из отряда «Каравелла» решили пригласить петрозаводских друзей к себе в гости. На Урал поехали одиннадцать ребят из юниорского союза «Дорога». В гостях наши мальчики и девочки даром времени не теряла.

Вместе с каравельцами они ходили под парусом, учились строить и чинить яхты, занимались фехтованием, вместе выпускали свою газету. Удивило наших ребят то, что каравельцы очень много знают о парусном спорте.

«Было интересно то, что они сами строят яхты, сами все делают, потом на них ходят. И такие яхты – довольно-таки хорошо сделанные!», - поделились впечатлениями приехавшие с Урала участники «Дороги». Посчастливилось им и встретиться лично с Владиславом Крапивиным и многое узнать о любимом писателе: «Он свое детское увлечение, игру в кораблики, которые они пускали в детстве по сточным каналам, превратилось в дело его жизни. Он создал отряд «Каравелла». Это судно, на котором были открыты самые главные страны на Земле», - рассказала Наталья Гаврилова, педагог нашего отряда. Покидая гостеприимный Екатеринбург, наши ребята горели желанием продолжать строить свои лодки, заниматься парусным спортом: «Мы уже в поезде начали мечтать об этом. В отличие от Екатеринбурга, у нас гораздо больше условий для этого – водного пространства, воды больше!» Юниорский союз «Дорога» был уверен, что это не последняя встреча с отрядом «Каравелла». Дружба, зародившаяся под парусами, длится долго – были уверены они. Если вы знаете, как дальше развивались отношения этих двух отрядов, будем рады, если вы напишете комментарий!

Таким было 9 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.