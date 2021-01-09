Заготавливать молоко с умом — что изменили в агрофирме Карелии?

Молоко! Продукт самый ходовой, недорогой и полезный. Поэтому за его качеством следят особо. Ровно 20 лет назад одним из поставщиков молокозавода «Славмо» был агрокомплекс имени Зайцева (еще с тех давних времен, когда он был совхозом). И прежде к шуйскому молоку претензий не было, но в 2001 году агрофирма серьезно вложилась в то, чтобы поставлять молоко еще более высокого качества.

В новом веке уже неделю в агрокомплексе работали «с умом». УМОМ — так называется «Установка мгновенного охлаждения молока». Вот из этой аббревиатуры получился каламбур. Смонтировали установку сотрудники фирмы «Отич Агро», и обошлась она нашему агрокомплексу в 750 тысяч рублей. Но потратить эти деньги на подобный аппарат стоило. Качество молока выросло в несколько раз. «Оно охлаждается сразу же, мгновенно. Молоко с вымени коровы поступает 37 градусов. Проходя через эту установку оно охлаждается до шести градусов. То есть увеличивается бактерицидная фаза молока, и соответственно бактерицидные свойства. То есть убивается почва для развития различных бактерий», - пояснила Татьяна Парамонова, главный технолог агрокомплекса.

Подобные импортные агрегаты стоили в несколько раз дороже. Хотя все параметры у них были такие же, как у российских. Хотя и наша фирма делала УМОМ с использованием зарубежного опыта. «Здесь наполовину сделано своими руками, а наполовину — вот тан для охлаждения молока — это английский», - рассказала Татьяна. Обслуживал это чудо техники один слесарь. 12 тонн молока в день давали шуйские коровы. И можно было теперь не бояться, что из этого количества что-то пропадет. Окупятся ли затраты агрокомплекса на приобретение установки — пока вопрос открытый. Но работники считали, что деньги потрачены не зря: «Конечно, это была задача не из легких. Но для того, чтобы повысить свой рейтинг, повысить качество молока». Можно было порадоваться и за буренок, которые не зря давали молоко, и за людей, которые это молоко пили.

С 4 по 8 января в Петрозаводске проходил слет-фестиваль детских отрядов и юношеских общественных объединений. На встречу приехали ребята и младшего, и старшего школьного возраста из разных городов страны. А объединило их, по мнению организаторов, стремление изменить мир к лучшему. Куда податься молодому человеку в самом расцвете сил, если его родителям некогда занимать его послешкольный досуг и каникулярное время музыкой или бальными танцами? Раньше недоросли добровольно-принудительно собирались под пионерское крыло. Говорили ему «Будь готов!», он отвечал: «Всегда готов!», и на этом общественный долг перед занятостью молодежи был окончен. Все остальное, как правило, творилось в этих строго оговоренных рамках. После пионеров в Петрозаводске детьми и молодежью занимались скауты. Но не все спешили под их знамена. В конце 90-х роль коллективного затейника взяли на себя общественные детско-юношеские центры и отряды.

«Если мы хотим, чтобы у нас было не общество бандитов, а общество людей, которые умеют друг с другом жить по-человечески, нормально, то мы должны делать так, чтобы у детей была не только учеба, а была какая-то своя детская жизнь. Желательно, чтобы она была на нормальных ценностях, а не на ценностях подворотни», - сказал Денис Рогаткин, председатель детско-юношеских объединений Карелии.

Пять дней в Петрозаводске проходил слет-фестиваль таких отрядов. Сама столица Карелии, которая приняла гостей из Москвы, Воркуты, Екатеринбурга, была представлена двумя такими общественными отрядами. У каждого из приехавших были свои профильные направления — журналистика, парусный спорт, фехтование, интернет, ролевые игры, детские общественные проекты, педагогика, психология, местное самоуправление. Но всех их, по мнению организаторов фестиваля, объединяло одно: желание чему-либо научиться и что-то изменить в этой жизни к лучшему. Никто не претендовал на место бывшего пионерского союза, тем более, что некоторые отряды, как, например, отряд из Екатеринбурга, созданный детским писателем Владиславом Крапивиным, отметил в том году 40 лет. На протяжении четырех десятилетий он составлял более популярную альтернативу для молодежи, которой нравилось коллективное сосуществование, как принцип, и которой во что бы то ни стало нужно было занять себя чем-то полезным после школы.

Таким было 9 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото ushayka.ru)