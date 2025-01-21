Грибной январь удивил жителей Карелии

Из-за аномально теплой зимы на проталинах появились первые зимние грибы. Жительница деревни Суйсарь опубликовала на своей страничке фотографию свежих поганок.

«Выросли на берегу озера. Никакой теплотрассы там нет»,

— уточнила автор снимка Любовь Щербакова.

Погода в январе не перестает удивлять и жителей других регионов. В Москве установилась теплая погода: светит по-весеннему солнце, нет снега и на газонах зеленеет трава.

Карельские синоптики предупредили, что на этой неделе погода в республике будет неустойчивой. После непродолжительных морозов вновь наступит оттепель. // фото: Любовь Щербакова