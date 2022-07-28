Граждане отметают отзывчивость карельских полицейских

Неоднократно карельских полицейских жители и гости региона благодарили за внимательность и доброжелательность. Очередной случай, когда правоохранитель оказал помощь, произошел в Пряжинском районе. По сообщению пресс-службы МВД, отзывчивый участковый помог гостье района, путешествующей на автомобиле.

Женщина вместе с ребенком направлялась в зоокомплекс, но на проселочной дороге у машины спустило колесо. Автоледи обрадовалась, когда наконец-то остановился небезразличный человек, доверие вызвало и то, что им оказался сотрудник полиции, который быстро заменил колесо. Не стоит уточнять, что гостья и ее чадо были ему очень благодарны.

Доверительные отношения помогают карельским полицейским и при выполнении повседневных обязанностей. Например, в Лахденпохском районе сотрудник ППСП получил от граждан сведения, которые в дальнейшем помогли раскрыть кражу. В итоге, потерпевшему был возмещен причиненный ущерб, а виновный ответил перед законом. Фото: pxhere.