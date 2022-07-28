28 июля 2022, 16:49
Цветы продолжают досаживать на клумбы в Петрозаводске
На общественных территориях карельской столицы идут различные работы
В Петрозаводске продолжается высадка цветов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Так, сотрудники Городского комбината благоустройства сейчас досаживают и пропалывают цветы на клумбах на проспекте Карла Маркса и на улице Ровио.
В городе идут и другие работы. Так, на Березовой аллее косят и убирают подросшую траву. На улице Маршала Мерецкова и на проспекте Александра Невского проводится стрижка кустов. Кусты пропалывают и на Петровской набережной.
Горожанам напомнили, что пожаловаться на неудовлетворительное состояние объектов городской инфраструктуры можно в ЕДДС по телефону 051. Фото мэрии Петрозаводска