28 июля 2022, 16:49
Общество

Цветы продолжают досаживать на клумбы в Петрозаводске

На общественных территориях карельской столицы идут различные работы

В Петрозаводске продолжается высадка цветов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, сотрудники Городского комбината благоустройства сейчас досаживают и пропалывают цветы на клумбах на проспекте Карла Маркса и на улице Ровио.

В городе идут и другие работы. Так, на Березовой аллее косят и убирают подросшую траву. На улице Маршала Мерецкова и на проспекте Александра Невского проводится стрижка кустов. Кусты пропалывают и на Петровской набережной.

Горожанам напомнили, что пожаловаться на неудовлетворительное состояние объектов городской инфраструктуры можно в ЕДДС по телефону 051. Фото мэрии Петрозаводска

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
Городской комбинат благоустройства
цветы
трава
проспект Карла Маркса
улица Ровио
новости петрозаводска