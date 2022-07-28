В Мегреге к ноябрю должен открыться новый Дом культуры

В одном из самых крупных населенных пунктов Олонецкого района - Мегреге - подрядчик уже провел почти две трети работ по возведению Дома культуры. Ход строительства во время рабочей поездки проверил глава республики Артур Парфенчиков.

На сегодняшний день строители готовят объект к отделочным работам, начата подготовка под благоустройство территории. Стены одноэтажного здания возведены из газоблоков, перекрытия – из железобетонных плит, кровля покрыта металлочерепицей.

Стоит отметить, что Дом культуры в Мегреге возводят по специальному, нетиповому проекту – главное крыльцо выходит на юго-восток, фасад украсят два эркера, переходящих в башни. Согласно контракту здание должны сдать к 31 октября. Фото: gov.karelia.ru.