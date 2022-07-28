Мобильное приложение российской соцсети обновили

Руководство соцсети «Одноклассники» представило обновленный интерфейс мобильного приложения. Теперь меню стало подстраиваться под интересы пользователей, сообщает ТАСС.

Разработчики определили наиболее важные для пользователей разделы, которые будут занимать первую строчку меню. Среди них «Оповещения», «События», «Гости» и «Друзья». Разделы второй строки адаптированы под меломанов или игроманов с быстрым доступом к любимым разделам.

Новые функции уже доступны пользователям приложений на Android и iOS после установки версии 22.2.28. Фото: minsknews.by