Беженцам и мигрантам окажут психологическую помощь в Петрозаводске

Психологическую помощь беженцам и мигрантам начнут оказывать в Петрозаводске. Кабинет помощи заработает осенью на улице Титова, 9. Об этом в своем аккаунте сообщил глава города.

Сейчас в муниципальных помещениях в здании ведутся ремонтные работы. Также здесь обновят крыльцо, а скоро появится вывеска. По словам Владимира Любарского, помещения предоставили общественникам во временное пользование безвозмездно по договору ссуды.

Также в центре будут проводить встречи и занятия с многодетными семьями, детьми-сиротами. В этом году общественники из организации «Арт-шатер» планируют оказывать юридическую помощь женам и семьям участников специальной военной операции. (фото со страницы главы города)