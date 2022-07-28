28 июля 2022, 15:12
Общество

Беженцам и мигрантам окажут психологическую помощь в Петрозаводске

В центре города появится место, где будут помогать многодетным, сиротам, мигрантам, беженцам и родным участников специальной военной операции

Психологическую помощь беженцам и мигрантам начнут оказывать в Петрозаводске. Кабинет помощи заработает осенью на улице Титова, 9. Об этом в своем аккаунте сообщил глава города.

Сейчас в муниципальных помещениях в здании ведутся ремонтные работы.  Также здесь обновят крыльцо, а скоро появится вывеска. По словам Владимира Любарского, помещения предоставили общественникам во временное пользование безвозмездно по договору ссуды. 

Также в центре будут проводить встречи и занятия с многодетными семьями, детьми-сиротами. В этом году общественники из организации «Арт-шатер» планируют оказывать юридическую помощь женам и семьям участников специальной военной операции. (фото со страницы главы города)

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новости петрозаводска
психологическая помощь
владимир любарский