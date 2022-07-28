В Карелии проводят аукцион по продаже арестованного имущества

Арестованное имущество должников будет выставлено на открытом аукционе, который состоится 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. В ведомстве напомнили, что принудительная реализация проводится в установленном законом порядке.

Так, среди лотов – жилое помещение в Беломорске площадью почти 30 кв. м, начальная цена которого 697 тысяч рублей. На торги выставят автомобиль KIA BD 2019 года выпуска по стартовой цене 973 тысяч 200 рублей, а также – нежилое помещение в площадью 164,8 кв.м, расположенное в Костомукше, стоимость которого начнет увеличиваться от 816 тысяч 200 рублей.

По вопросам приобретения или получения дополнительных сведений о лотах можно узнать на сайте Росимущества. В случае отказа потенциальным покупателям рекомендуют обратиться в отделение реализации имущества должников УФССП по телефону (8142) 730407. Фото: pxhere.