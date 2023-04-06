Границу между зимой и весной показали на видео

Небо над столицей Карелии просветлело и очистились от облаков. Как отмечают в местных погодных пабликах, солнечная погода надолго.

Облачность выдавил новый антициклон. Причем довольно резво. Процесс занял буквально 24 секунды, правда, на ускоренном видео.

«Посмотрите, как резво облака уходили из центра Петрозаводска. Вот она, граница между зимой и весной»,

- сообщили в компании «Ситилинк», опубликовавшей запись с городской камеры наблюдения.

Облака стали расходиться над «Юностью» около 11:30. Около 12:10 небо над стадионом очистилось. Ждем обещанного потепления.

По соседству с Карелией, в Петербурге, температура также разгоняется, осадки не ожидаются целую неделю. По наблюдению синоптиков, Северная столица попрощается со снегом 10-12 апреля.