Солнечная погода ожидается сегодня в Карелии

Сегодня, 6 апреля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха +2,+4°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменный слабый. Температура воздуха +2, +7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +5, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +5, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +8, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com