Ночью в Карелии еще возможны заметные морозы

Завтра, 6 апреля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -5, -7°С, днем +2,+4°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -5, -10°С, местами -12, -17°С, днем +2, +7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -4, днем до +5, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже ночью -6, днем до +5, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале ночью -3, днем до +8, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com