05 апреля 2023, 06:30
Существенных осадков в Карелии в среду не будет
5 апреля воздух в республике прогреется до плюс 6
Сегодня, 5 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +2+4. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +1+6.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com