Существенных осадков в Карелии в среду не будет

Сегодня, 5 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +2+4. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +1+6.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com