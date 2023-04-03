В Карелии заметно потеплеет в ближайшие дни

Долгожданное потепление уже идет в Карелию. Об этом сообщает Гидрометцентр РК.

В ближайшую неделю погодой в республике будет управлять скандинавский антициклон. Он принесет в Карелию солнечную и сухую весну. Лишь на юге республики в начале недели под влиянием периферии циклона сохранится облачная погода, а также осадки в виде снега. Но со среды и юг попадет в зону высокого давления.

«Температурный фон будет постепенное повышаться, если в первой половине недели днем -2, +3°С, а в ночные часы по северным районам -12, -17°С, местами до -20°С, то к выходным ночные температуры по республике будут в пределах -3, -8°С, а днем за счет апрельского солнца воздух прогреется до +5, +10°С», - говорится в прогнозе синоптиков. // Фото: unsplash.com