Грабитель сорвал куш в лотерее и решил раздать деньги своим жертвам

Грабитель из Аргентины сорвал куш в лотерее, пообещал полицейским завязать с криминалом и решил раздать часть выигрыша своим жертвам. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Полицейские неоднократно арестовывали Марсело Паредеса по кличке Рампито за кражи, ограбления и попытки скрыться от правоохранительных органов. Мужчина был судим семь раз.

В один из дней Паредес купил лотерейный билет и выиграл 94 миллиона аргентинских песо (70,2 миллиона рублей). «Парни, я больше не буду воровать», - заявил он полицейским. Аргентинец решил разыскать ограбленных им людей и вернуть им вдвое больше денег, чем когда-то похитил. Он утверждает, что решил бросить криминал и изменить свою жизнь к лучшему. Фото pixabay.com/ChiniGaray