Европейская страна отменяет визы для россиян

Албания объявила об отмене туристических виз для россиян на период с 1 мая по 30 сентября 2022 года. Сообщение об этом появилось на сайте посольства страны.

Так, с 1 мая россияне могут въехать на территорию европейского пляжного государства с туристическими целями без оформления визы на срок до 90 дней. При этом выезд из страны на данных условиях должен быть осуществлен по 30 сентября включительно.

«Если иностранный гражданин намерен пребывать на территории Республики Албания более 90 дней, ему необходимо получить албанскую визу типа “D”, соответствующего подтипа в зависимости от целей пребывания в Республике Албания», - говорится в сообщении. Фото pixabay.com/katyveldhorst