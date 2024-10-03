Гособвинитель потребовал посадить братьев Кадашевых

3 октября в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела братьев-каратистов Кадашев. Вместе с ними судят и двух их товарищей Роберта Тоняна и Раула Джафарова.

На заседании озвучили наказание, какое запросил гособвинитель. Старшего из братьев – Джаваншира – требуют отправить в колонию строгого режима на 9 лет, а младшего Джахангира – на 10 лет, сообщает телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться».

Гособвинение запросило для Джафарова 7 лет строгого режима, для Тоняну 2 года 2 месяца колонии общего режима.

Братьев-каратистов обвиняют в угрозе убийством, причинении вреда здоровью, похищении человека, хулиганстве. Подробнее о деле в материале «Били, но не похищали. Братья Кадашевы ответили на обвинение». // фото «Петрозаводск говорит»