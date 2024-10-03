03 октября 2024, 19:25
Парковка за 124 млн появится на дороге Великая Губа-Оятевщина
На дороге к острову Кижи организуют парковку на площади 1 га
Парковку за 124 млн 800 тысяч собираются обустроить на 30 км автомобильной дороги Великая Губа — Оятевщина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ЕИС «Закупки».
Ее площадь составит 1 га. Работы должны будут выполнить до 30 сентября 2026 года.
Среди работ - устройство дорожной одежды, водопропускных труб, локальных очистных сооружений, благоустройство и озеленение. // фото unsplash.com/ Viktor Bystrov