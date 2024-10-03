Парковка за 124 млн появится на дороге Великая Губа-Оятевщина

Парковку за 124 млн 800 тысяч собираются обустроить на 30 км автомобильной дороги Великая Губа — Оятевщина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ЕИС «Закупки».

Ее площадь составит 1 га. Работы должны будут выполнить до 30 сентября 2026 года.

Среди работ - устройство дорожной одежды, водопропускных труб, локальных очистных сооружений, благоустройство и озеленение. // фото unsplash.com/ Viktor Bystrov