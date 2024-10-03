Пенсионеры Карелии экономят на еде, чтобы купить зимние сапоги

Текст: Алина Гапеева

Фото: Алина Гапеева, Надежда Немешаева, Кима Вострякова

Карелия — республика пенсионеров. Недавно попалась на глаза информация, что по данным Института демографии РАН, наша Карелия в России является лидером по доле пенсионеров в общем населении - 38 процентов жителей республики. Как же живет эта более чем треть населения?

Как утверждает статистика, средний размер пенсии по старости в Карелии составляет чуть больше 25,6 тысячи рублей. Много это или мало? Если судить по тому, что прожиточный минимум для пожилых граждан в Карелии установлен государством в размере 15 989 рублей, этих денег, по мнению властей, человеку должно быть достаточно, чтобы обеспечивать себя всем необходимым в течение месяца: оплачивать продукты, лекарства, ЖКУ, транспорт и прочие услуги. Следовательно, получающие почти на 10 тысяч больше пенсионеры вообще могут жить и ни в чем себе не отказывать. Попытаемся разобраться, так ли это?

Согласно данным Института демографии РАН, треть карельских пенсионеров проживает в сельской местности. Вот туда и отправимся, проверим, хватит ли определенных государством денег, для того чтобы вести жизнь здорового человека. На что расходуют свои пенсии и как выживают пенсионеры в деревнях и селах, где зачастую нет многих благ цивилизации.

«Льгота есть, но я ею не пользуюсь»

Семидесятипятилетняя Людмила Федоровна Патракеева из Крошнозера на пенсии находится с 2000 года. Она в прошлом кладовщик, уборщица, повар. После официального выхода на заслуженный отдых продолжила работать, пока позволяло здоровье.

«Сорок лет отдала государству. Получаю сейчас двадцать тысяч рублей. Если экономить, то хватит на проживание»,

— сказала женщина.

Последние слова прозвучали как-то неубедительно. Ее «дебет и кредит» давно не сходятся – пенсия в основном уходит на еду и лекарства. Людмила Федоровна привыкла не шиковать. Она живет одна в неблагоустроенном частном доме с печным отоплением без водопровода и канализации, поэтому пункт «коммуналка» отсутствует в списке ее затрат. Зато на дрова приходится деньги откладывать в течение года.

Со слов пенсионерки, чтобы было тепло в доме, на год требуется лесовоз дров. Выгрузит машинаво двор 10 кубометров древесины, а ее еще надо распилить, расколоть и сложить – за все надо платить.

«Дрова нынче золотые: один кубометр бревен обойдется в 1150 рублей, на распил надо кого-то нанять, это еще 8 тысяч»,

— считает она. Чтобы избежать лишних трат, она сама колет и складывает поленья в сарай.

«Льгота на дрова есть, но я ею не пользуюсь, невыгодно», — объяснила она.

И действительно, для получения компенсации ей необходимо собрать справки и отвезти их в многофункциональный центр в Пряжу.

Но легко сказать «отвезти». Сейчас выбраться из Крошнозера непросто – услуги такси Людмиле Федоровне не по карману, а автобусы в населенный пункт не заходят. До остановки на шоссе от дома пожилой женщине придется протопать почти пять километров. С ее больными ногами каждый шаг – это испытание, а пройти огромное расстояние просто невозможно.

Она призналась, что из-за отсутствия пассажирского транспорта визит к врачу в районную больницу ей также недоступен. Вдобавок ко всему по этой же причине она стала реже видеть детей, которые живут в Петрозаводске. Раньше к ним часто ездила в гости с гостинцами. Теперь сама не ездит и на помощь детей не рассчитывает – не хочет их лишний раз беспокоить.

«Им самим жить надо. Зарплаты тоже не ахти какие», — объясняет она.

Людмила Федоровна давно не тратится на услуги парикмахера. Впрочем, в селе такового и не имеется. Стрижку «под ноль» ей делает соседка.

«Мне так удобно: волосы не мешают, и реже надо искать мастера»,

— оправдывается женщина.

Все-таки она оптимистка и во всем видит что-то хорошее. В кошельке у пенсионерки, по большей части, финансы поют романсы, но она не жалуется на жизнь. У гостеприимной хозяйки для любого гостя всегда найдется угощение в виде карельских калиток. А если потребуется купить сапоги или пальто к зиме, то она просто потуже затягивает поясок...

«Депутатская» пенсия Немешаева

Владимир Васильевич Немешаев из Новых Песков в шутку называет свою пенсию «депутатской»: она на двенадцать тысяч выше прожиточного минимума. Свои кровные двадцать с небольшим тысяч целковых он заработал в компании «Шуялес».

«Мне 68 лет. Трудился механиком, электриком – все работы прошел», — перечисляет Владимир Васильевич.

Пенсионер признался, что при всем раскладе на государственную выплату жить по-барски не получается. Свой ежемесячный бюджет он делит на продукты, лекарства, на содержание авто, собственного дома и участка. Остается с пенсии совсем немного, не до жиру.

«Один раз в магазин сходишь, а в авоське и не видно, что купил. За любым гвоздем или таблетками надо ехать в Эссойлу»,

— говорит мужчина.

В Новых Песках нет аптеки, заправки, почты… Работает один-единственный продуктовый магазин, конкурентов у этой торговой точки нет, так что ничего удивительного, что в ней давно живет Страшноцен.

Владимир Васильевич, как и большинство новопесковцев, занимается огородничеством. Как-никак свои овощи, по его выражению, – «большое подспорье для поддержки штанов». Владимир Васильевич с супругой выращивают картофель, свеклу морковь и прочие овощи.

«В этом году кабачки и помидоры с ума посходили — их просто уйма!» — восхищается мужчина. Вообще, урожай этого года порадовал: в подвале на полках стоят рядами баночки с заготовками на зиму.

Конечно, хорошо иметь домик в деревне, а к этому еще и богатырское здоровье: чтобы ухаживать за участком, копать, поливать, пропалывать, косить. В пожилом возрасте многим людям тяжелая работа не под силу. Так и у бывшего работника публичного акционерного общества ПАО «Шуялес» здоровье уже не то. Как признается Владимир Васильевич, он все чаще «сидит» на таблетках: «Хорошо, что сыновья помогают».

Содержание собственного неблагоустроенного дома тоже влетает в копеечку. Дом требует постоянных вложений: то печи «просят» ремонта, то крылечко провалилось, то стены надо утеплить, то крыша сарая прохудилась, или баньку поправить надо.

«Где одну дощечку прибить, где пару досочек. На все деньги нужны. Пиломатериалы нынче дорогущие. Да еще всякую мелочь надо где-то купить и привезти домой»,

— сетует Владимир Немешаев.

Так что в его хозяйстве видавшие виды «Жигули» — не роскошь, а средство выживания.

Затраты на машину — в числе обязательных. Конечно же, машина тоже требует денег: бензин, налоги, ремонт. Но и отказаться от этих затрат нельзя. Владимир Васильевич старается держать железную лошадку в порядке, ведь без автомобиля в небольшом отдаленном поселке – никуда. Чего ни коснись – везде требуется транспорт. Железная ласточка стала в хозяйстве Немешаевых таким же незаменимым инструментом, как лопата в огороде. Взять хотя бы проблему с водой. Жители Новых Песков испытывают катастрофический дефицит питьевой воды. Для большинства проживающих здесь людей источником воды «для чая» служат колодцы, расположенные вдоль берега озера Шотозеро. Владимир Немешаев возит на «Жигулях» воду для приготовления пищи, для бани, на полив... Про водопровод и установку канализации в доме он даже и не мечтает.

«Бурение скважины и установки септика — не по карману. Где у пенсионера такие деньги?» — разводит руками мужчина.

Все по акции

Как показывает жизнь, пожилые люди привыкли держать свои расходы в рамках размера пенсии. В разговорах многие собеседники признались, что хотели бы сделать ремонт в квартире, отправиться в путешествие или помочь детям, но небольшие государственные выплаты мало способствуют осуществлению мечты. Чтобы отложить на непредвиденные расходы, чаще всего пенсионеры стараются экономить на собственном питании. В этом постоянно убеждается продавец сетевого супермаркета в Эссойле Кима Вострякова.

«Продуктовая корзина пенсионера намного отличается от покупок работающих граждан. В основном пожилые покупают крупы, молоко, чай сахар — все самое дешевое. И по акциям иногда балуют себя колбасой или копчеными окорочками, шоколадными конфетами. Расплачиваясь за покупку, словно извиняясь за свой неразумный кутеж, добавят: «Один раз живем». Обычно за поход в магазин местные пенсионеры стараются потратить не больше тысячи»,

— рассказала кассир-продавец.

На ее памяти самая маленькая сумма, пробитая в чеке, — 89 рублей. Скромным покупателем оказалась старушка, которая взяла немного овощей и пачку пряников. Денег у пожилой женщины не хватило. За нее рассчиталась сама Кима.

Власти регулярно рассказывают о своей заботе о пожилых людях, так на днях правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год, а также прогноз на 2026 и 2027 годы. В следующем году планируется индексация пенсий, причем на величину большую, чем планировалось. Изначально в бюджете были заложены следующие параметры индексации: с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля еще на 2,3%. Итого на круг получается индексация в следующем году на 6,8%. Но в проекте бюджета прогнозируется инфляция в 7,3%, поэтому чиновники предлагают поднять пенсию на эти самые 7,3%., то есть накинуть еще 0,5%.

В этом месте звучат фанфары.

Но надо понимать, что индексация пенсий не улучшит материальное положение пенсионеров, в лучшем случае позволит сохранить уровень жизни. Хотя и это вряд ли. Инфляция фиксируется в этом году, а компенсация будет только в следующем. Средняя пенсия в Карелии в настоящее время равняется 25816 рублям. Рост этой величины на 7,3 процента в денежном выражении будет составлять приблизительно 1885 рублей. Сапоги или пальто на эти деньги не купишь, значит, опять придется откладывать и экономить на питании, на продуктах, цена которых, как только объявят об индексации, сразу пойдет в рост, что проверено многолетним опытом. Словом, выражение «не жили хорошо, нечего и начинать» остается актуальным. А жаль.