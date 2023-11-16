Били, но не похищали. Братья Кадашевы ответили на обвинение

Текст: Антонина Кябелева

16 ноября в Петрозаводском городском суде вновь было многолюдно. Началось рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении известных в Карелии братьев-каратистов Кадашевых – старшего Джаваншира и младшего Джахангира, а также их приятелей – Роберта Тоняна и Раула Джафарова.

Планировалось, что процесс начнется 10 ноября, но из-за отсутствия одного из защитников заседание пришлось отложить. Кадашевы, в отличие от Тоняна и Джафарова, уже несколько месяцев находятся под стражей.

На судебное заседание ожидаемо пришло много слушателей. Охрана порядка в здании суда была серьезно усилена. Больше десяти судебных приставов следили, чтобы процесс проходил без инцидентов.

О «подвигах» братьев Кадашевых в карельских, а теперь и в федеральных СМИ рассказывалось довольно подробно. В обвинительное заключение, которое зачитал прокурор Луценко, попали три истории, связанные с братьями-каратистами. Их обвиняют в угрозе убийством, причинении вреда здоровью, похищении человека, хулиганстве.

В декабре 2022 года в петрозаводской Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) был избит медбрат, студент ПетрГУ Сулейман Гайбулладжанов. Конфликт произошел из-за того, что медбрат сфотографировал Наргиз Фахратову, которая, нарушая режим посещений, поздно вечером прошла в больницу, чтобы проведать родственника. Девушка тоже училась в ПетрГУ, планируя стать в будущем врачом. Но к тому же она оказалась невестой Джаваншира Кадашева, о чем тот упомянул во время судебного заседания. Фахратова сообщила о произошедшем жениху, и тот вместе со своим знакомым Робертом Тоняном пошел разбираться с медбратом.

Они беспрепятственно вошли в здание больницы и заставили Гайбулладжанова удалить фотографии. По версии следствия, угрожая убийством, они избили медбрата, «сопровождая свои действия громкими высказываниями нецензурной брани».

Следствие квалифицировало их действия сразу по двум статьям УК РФ – ст.119 ч.1 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и ст.115 ч.2 (причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).

Самое тяжкое обвинение в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (ст.126 ч.2 УК РФ) предъявлено братьям Кадашевым и Джафарову. Изначально конфликт возник в соцсетях между Джафаровым и Мамедовым. Джафаров, по версии следствия, решил проучить Мамедова и обратился за помощью к Кадашевым. Но «обидчик» на телефонные звонки не отвечал, тогда удалось «вычислить» родного брата Мамедова и выманить на улицу. Троица затолкала мужчину в автомобиль. Его увезли в другое место и избили. Процесс избиения был заснят Джафаровым на талефон и разослан родственникам потерпевшего. На место происшествия прибыл отец Джафарова, который потребовал все это прекратить.

Еще одно обвинение связано с нашумевшей в Петрозаводске дракой в ресторане «Ели-Пели» в августе 2022 года. Тогда Джахангир Кадашев избил сотрудника Росгвардии, который тоже отдыхал в ресторане. Как сказано в обвинительном заключении, «демонстрируя свою жестокость» и «желая показать свое мнимое превосходство», Кадашев подошел к потерпевшему и стал его избивать. В результате, Джахангиру Кадашеву было предъявлено обвинение по ст.213 ч.1 (хулиганство с применением насилия).

Роберт Тонян отказался признать свою вину.

«Пока ничего не могу ответить»,

- сказал Раул Джафаров на вопрос судьи Натальи Соколовой о том, признает он себя виновным или нет.

Джахангир Кадашев по поводу своей виновности по предъявленным ему обвинениям сказал:

«Не признаю. Признаю только побои, которые совершил».

«Вам вменяется похищение человека с применением насилия и совершение хулиганства с применением насилия. Побои вам не вменяются. Какие действия по вашему должны быть квалифицированы как побои? В отношении кого из потерпевших?» - уточнила Наталья Соколова.

Судя по ответу подсудимого, он признается в избиении мужчин, но не готов признать похищение. «Похищение не признаю», - сказал он.

Самым многословным оказался Джаваншир Кадашев. Он тоже отказался признать себя виновным в похищении человека:

«Вообще, 115-ю частично, так как не из хулиганских побуждений, так как потерпевший, забыл его фамилию, сфотографировал тогда мою невесту, нанес тем самым ей оскорбление и получил за это две пощечины. И то, одну пощечину он получил, а вторая просто мимо пролетела, он присел. Больше никаких ударов никто не совершал. Он просто нагло оболгал моего друга, что его якобы он ударил, что мы ему угрожали. Это же нам не нужно было. Я не понимаю, откуда он это выдумал».

Кадашев утверждает, что если бы они били так, как об этом рассказал медбрат, то он не знает, «что бы с его лицом произошло». «Вообще, полный бред, как он там рассказал», - утверждает сейчас подсудимый.

Угрозы убийством он также не признает: «Не было никаких угроз».

После опроса подсудимых суд приступил к изучению материалов дела, которые составляют 10 томов. Процесс обещает быть эмоциональным. Особенно, когда дойдет до допроса потерпевших, которым, судя по обвинительному заключение, есть что вспомнить.