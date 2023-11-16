Переселенцы из аварийного жилья получили ключи от новых квартир

Ключи от квартир в новом доме получили сегодня в Шуе переселенцы из аварийного жилья. Об этом сообщает администрация Прионежского района.

В трехэтажный панельный дом на Дорожной улице переехали 18 семей из соседних двухэтажек.

Квартиры приобрели у застройщика по региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2023 годы.

Жилье полностью благоустроено, в каждой квартире стоят бойлеры для горячей воды, есть централизованное отопление. // фото: freepik.com