16 ноября 2023, 18:05
Переселенцы из аварийного жилья получили ключи от новых квартир
В трехэтажный дом в поселке Шуя 16 ноября переехали 18 семей
Ключи от квартир в новом доме получили сегодня в Шуе переселенцы из аварийного жилья. Об этом сообщает администрация Прионежского района.
В трехэтажный панельный дом на Дорожной улице переехали 18 семей из соседних двухэтажек.
Квартиры приобрели у застройщика по региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2023 годы.
Жилье полностью благоустроено, в каждой квартире стоят бойлеры для горячей воды, есть централизованное отопление. // фото: freepik.com