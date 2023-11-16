Фонд «Живой город» проведет благотворительный аукцион

Благотворительный фонд «Живой город» совместно с ООО «Карельская гранитная компания» стал участником онлайн-аукциона «Добрые торги». Аукцион пройдет 12 декабря 2023 года в 12 часов.

Лотом станет уникальная скульптура «Черный барс», которая выполнена из редкого природного камня габбро-диабаза камнеобработчиками из Карелии.

Как сообщили в сообществе фонда «Живой город» в соцсетях, вырученные от продажи скульптуры средства будут направлены на благотворительность и поддержку медицинских акций по покупке оборудования для лечения, диагностики и реабилитации.

Узнать подробнее о том, как принять участие в аукционе, и непосредственно о самом лоте можно по ссылке.

//Фото: БФ "Живой город"