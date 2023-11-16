Глава Карелии проверил строительство роботизированной молочной фермы

Созданием роботизированной молочной фермы на 1200 голов дойного стада коров в Пряже занимается АО «Совхоз «Ведлозерский». Строительство, которое ведет АО «Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация», стартовало в сентябре этого года в рамках индивидуальной программы развития Карелии.

Финансируют проект из федерального и регионального бюджетов, а также при поддержке ПАО «Сбербанк». С ним совхоз заключил договор льготного кредитования на строительство молочной фермы, приобретение техники, оборудования и поголовья крупного рогатого скота.

При строительстве мы учитываем опыт коллег из других регионов. Мы соединили разные варианты финансирования – бюджетные из индивидуального плана развития Карелии и кредитные средства Сбербанка России. Рассчитываем и на поддержку Министерства сельского хозяйства страны. Это первый подобный комплекс в Карелии. Здесь будут применяться новейшие технологии – не только роботизированные элементы, но и управление с использованием искусственного интеллекта. С внедрением на безвозмездной основе также обещает помочь Сбербанк,

– отметил Артур Парфенчиков.

Сегодня компания «КСМ» ведёт земляные работы, готовит территорию под закладку фундамента будущих сельскохозяйственных объектов. Как сообщил исполнительный директор компании-застройщика Борис Жадановский, уже с 1 декабря рабочие приступят к возведению первого здания и прокладке инженерных сетей. Всего в составе комплекса 19 основных зданий, среди которых коровники, родильно-сухостойное отделение, телятники и другие сооружения.

Ферма будет оснащена современными технологическими решениями: беспривязными боксами для животных, кормораздатчиком-смесителем, доильными роботами, автоматизированной закрытой системой удаления навоза, групповыми поилками с подогревом.

Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, в 2025-2026 годах- заполнить поголовьем, а уже в 2027 году выйти на производственную мощность 12 тыс. тонн молока в год.

Фото: https://gov.karelia.ru