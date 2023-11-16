Владимир Любарский вернулся с СВО в Петрозаводск

Владимир Любарский снова в Петрозаводске. Экс-мэр опубликовал в своем канале в Telegram соответствующую фотографию.

Снимок сделан из его автомобиля, через лобовое стекло видна трасса на Петрозаводск.

Напомним, Владимир Любарский был в зоне СВО четыре месяца, он служил в батальоне «Ахмат», куда добровольно отправился в июне.

На днях мы писали, что бывший мэр рассказал о хорошем человеке, который вернул ему потерянные деньги. // фото: Владимир Любарский/Telegram