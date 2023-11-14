Экс-мэр Петрозаводска потерял деньги, но ему их вернули

Экс-мэр Петрозаводска едва не лишился денег, но ему вернули всю сумму. Владимир Любарский рассказал в своем аккаунте ВКонтакте про хорошего человека.

Речь идет о таксисте, который 13 ноября подвозил бывшего градоначальника к врачу в Москве. Машину вызвала дочь Владимира Любарского со своего телефона.

- Водитель - немногословный русский мужик моего возраста. Сегодня на телефон дочери звонок: “Здравствуйте, я вас вчера вез, вы на переднем сиденье 1600 рублей выронили”. Посмотрел - и правда, денег-то нет. Выпали из левого кармана, когда расплачивался,

- написал Любарский.

Таксист спросил, куда переслать деньги, и отправил в итоге на телефон дочери. Бывший мэр опроверг предположения комментаторов, что водитель мог его узнать. Ведь описанные события происходили в Москве. // фото: Rodolfo clix/ pexels.com