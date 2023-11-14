Суд поставил точку в уголовном деле экс-директора регоператора Карелии

Текст и фото: Антонина Кябелева

14 ноября судебная коллегия Верховного суда Карелии рассмотрела апелляционную жалобу экс-директора регионального оператора ООО «Карельский экологический оператор» (КЭО) Ивана Новикова и его бывшего подчиненного Акифа Керимова. Первое заседание по этому делу состоялось 2 ноября. Но тогда суд решил более внимательно изучить обстоятельства, которые привели Новикова и Керимова на скамью подсудимых.

В августе 2023 года Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор Новикову и Керимову.

Бывший руководитель КЭО за дачу взятки получил реальный срок - 4 года 7 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в сумме 2 миллионов рублей, а его бывшего подчиненного за посредничество во взяточничестве осудили на 3 года 1 месяц условно со штрафом в 1 миллион рублей.

В центре уголовное дела оказалась база данных о плательщиках жилищно-коммунальных услуг, которой обладало АО «Единый расчетный центр» (ЕРЦ). Региональному оператору она была нужна, чтобы самостоятельно без посредников начислять плату за вывоз мусора и более эффективно добиваться возвращения долгов. Но руководство ЕРЦ, где долгое время собирали данные, отказывалось добровольно передавать информацию.

Подобные трения за обладанием базой данных возникали в республике и раньше. После создания Фонда капитального ремонта Карелии, там тоже попытались сначала получить базу данных о плательщиках, а после отказа стали самостоятельно выставлять квитанции. Но граждане засыпали фонд жалобами о некорректных расчетах. В результате выставление квитанций поручили Комплексному расчетному центру (КРЦ).

Иван Новиков попытался получить базу данных, заплатив сотруднику ЕРЦ. Поделиться необходимой информацией предложили начальнику отдела по информационным технология ЕРЦ Борисову, который дал согласие, но параллельно обратился в ФСБ.

Новиков поручил своему подчиненному Керимову передать Борисову 200 тысяч рублей за флешку с базой данных по потребителям Петрозаводска. Сначала планировалось передать 100 тысяч рублей, получить базу данных, проверить ее и заплатить оставшуюся сумму. Керимов передал Борисову первый «транш», а полученную от него флешку предоставил Новикову.

Помимо дачи взятки должностному лицу через посредника в крупном размере Ивану Новикову инкриминировали получение сведений, составляющих коммерческую тайну.

Керимов настаивал, что находился в подчиненном положении у Новикова и не мог не исполнить его поручение, так как находился на испытательном сроке, и в случае отказа с ним просто могли бы не заключить трудовой договор. Он просил отменить обвинительный приговор и направить дело на новое рассмотрение.

Новиков свою вину признал. Тем не менее его адвокат Андрей Закатов не согласился с приговором. Он настаивал, что Борисов не является должностным лицом, переданные ему деньги нельзя считать взяткой, а Новиков действовал в интересах возглавляемой им организации с государственным капиталом. Закатов считает, что переданная база данных не может составлять коммерческую тайну. По его оценке, действия Новикова следует максимум квалифицировать как самоуправство.

Прокурор Дмитрий Пшеницын сказал, что с доводами защиты категорически не согласен. Он напомнил, что Борисов являлся начальником отдела информационных технологий ЕРЦ и фактически был ответственным за защиту базы данных. Пшеницын отметил, что база данных в ЕРЦ накапливалась длительное время:

«Она являлась конкурентным преимуществом данного акционерного общества перед другими организациями, которые оказывали услуги в жилищно-коммунальной сфере».

Прокурор обратил внимание, что в договорах между региональным оператором и ЕРЦ не существовало пункта о передаче данных о потребителях. Попытки включить такой пункт в дополнительное соглашение с ЕРЦ были, но центр на это не пошел. По словам Пшеницына, у регионального оператора на тот момент не было возможности законным способом получить базу данных.

Судебная коллегия Верховного суда Карелии оставила приговор суда первой инстанции практически без изменений. Единственное, апелляционная инстанция в качестве смягчающего обстоятельства учла, что Керимов находился в подчиненном положении у Новикова. Но на сам приговор это обстоятельство никак не повлияло.