В Верховном суде РК присмотрелись к уголовному делу экс-директора КЭО

Текст и фото: Антонина Кябелева

2 ноября в Верховном суде Карелии началось рассмотрение апелляционной жалобы по громкому уголовному делу, в котором фигурируют бывший директор ООО «Карельский экологический оператор» (КЭО) Иван Новиков и его бывший подчиненный Акиф Керимов.

В августе 2023 года Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор Новикову и Керимову.

Бывший руководитель КЭО за дачу взятки получил реальный срок - 4 года 7 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в сумме двух миллионов рублей, а его бывшего подчиненного за посредничество во взяточничестве осудили на 3 года 1 месяц условно со штрафом в 1 миллион рублей.

Осужденные попытались обжаловать обвинительный приговор в Верховном суде РК.

Вкратце напомним, каким образом Иван Новиков и Акиф Керимов оказались на скамье подсудимых. Камнем преткновения стала база данных о плательщиках жилищно-коммунальных услуг, которой обладало АО «Единый расчетный центр» (ЕРЦ). Для того чтобы самостоятельно начислять плату за вывоз мусора, региональному оператору необходимо было иметь эту самую базу данных. Передать ее добровольно руководство ЕРЦ отказалось.

Новиков попытался договорился со своим знакомым по фамилии Трус, который раньше работал в расчетном центре, о том, чтобы ему передали базу данных за определенное вознаграждение. Поделиться необходимой информацией предложили начальнику отдела по информационным технология ЕРЦ Борисову, который дал согласие, но параллельно обратился в ФСБ. Была разработана специальная операция. Возможно, Трус что-то почувствовал, но в последний момент не пожелал участвовать в передаче денег.

Тогда Иван Новиков поручил это своему подчиненному Керимову, который должен был передать Борисову 200 тысяч рублей за флешку с базой данных по потребителям Петрозаводска. Деньги было решено отдать двумя частями. Сначала планировалось передать 100 тысяч рублей, получить базу данных, проверить ее и заплатить оставшуюся сумму.

По версии следствия, Новиков заключил с Керимовым фиктивный договор на оказание услуг, после чего на счет посредника региональный оператор перечислил 100 тысяч рублей. Акиф Керимов снял деньги со своего счета, передал Борисову, а полученную от него флешку предоставил Новикову. Помимо дачи взятки должностному лицу через посредника в крупном размере, Ивану Новикову инкриминировали получение сведений, составляющих коммерческую тайну.

Адвокат Андрей Закатов, представляющий интересы Ивана Новикова, обратил внимание на то, что Новиков фактически пытался «освободиться» от услуг неэффективного расчетного центра, к которому было немало нареканий, в том числе и относительно плохой претенциозной работы и низкой собираемости денег за оказанные услуги. У ЕРЦ было неоспоримое преимущество – база данных клиентов, без которой невозможно выставлять счета. Именно с помощью этой базы данных клиентов центр удерживал в своей орбите предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги. Кстати, в настоящее время эта проблема решена, и АО «ЕРЦ» больше не ограничивает доступ к базе данных: в квитанциях стоят реквизиты регионального оператора, что позволяет получать деньги за предоставленные услуги сразу на счета КЭО, минуя расчетный центр.

Прокурор Дмитрий Пшеницын поинтересовался у Новикова, обращался ли он официально в ЕРЦ с просьбой продать базу данных.

«Мы просили продать нам базу данных в части Петрозаводского городского округа, если мне не изменяет память, за 100 тысяч рублей, и получили отказ уже после того, как было возбуждено уголовное дело»,

- сказал подсудимый.

Интересно, что по условиям договора ЕРЦ обязан был эту базу данных предоставить регоператору. Новиков отметил, что эта обязанность возникала только после расторжения договора с расчетным центром, а сведения о клиентах нужны были в процессе работы и только по Петрозаводску.

Прокурор пытался понять, почему нельзя было добиться базы данных через суд?

«Был большой кассовый разрыв. Решение нужно было принимать быстро. Поэтому в суд не представлялось возможным обратиться из-за ограниченности сроков»,

- объяснил Новиков.

Правда, он не смог вспомнить, чтобы этот вариант вообще обсуждался: «Почему-то такой мысли не возникало».

Закатов уточнил, была ли база данных нужно лично Новикову, или он действовал в интересах предприятия, которое возглавлял?

«Конечно, в интересах организации»,

- сказал бывший руководитель КЭО.

Он напомнил:

«Вину я свою признал и полностью раскаялся».

Сторона защиты была не согласна с тем, что Борисов является должностным лицом, а база данных клиентов представляет собой коммерческую тайну. Закатов настаивает, что региональный оператор не только имеет законный доступ к персональным данным своих потребителей, но и обязан эту информацию получать и обрабатывать. По его мнению, настораживает тот факт, что суд первой инстанции вообще не проанализировал договорные отношения между принципалом (юридическое или физическое лицо, которое поручает агенту взаимодействовать с третьей стороной) и агентом.

Андрей Закатов просит Верховный суд Карелии отменить обвинительный приговор и оправдать Ивана Новикова.

Керимов настаивает, что действовал в рамках гражданско-правовых отношений, база данных не являлась коммерческой тайной, а он, находясь на испытательном сроке в КЭО, выполнял поручение руководителя. Акиф Керимов просит суд отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение.

Судьи Верховного суда Карелии приняли решение более детально изучить дело и объявили перерыв до 14 ноября.