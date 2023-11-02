Мужчину в Карелии принудительно вселили в новую квартиру

Жителю квартиры в аварийном доме Беломорска предоставили другое жилье, но он отказался туда переехать. Районная администрация добилась переселения мужчины в новую квартиру через суд. Он также должен будет заплатить госпошлину, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Хотя беломорчанин зарегистрирован в непригодной для проживания квартире аварийного дома в Беломорске, на самом деле он живет в другом городе у дочери.

Администрация района дала ему другую квартиру по региональной программе переселения из аварийного жилищного фонда. Но мужчина отказался вселяться в нее.

Эта квартира расположена далеко от его фактического места жительства, из-за пожилого возраста беломорчанину неудобно там жить. Жилье в итоге пустует, при этом бюджет поселения оплачивает коммунальные платежи.

Власти обратились в суд с требованием обязать сельчанина подписать договор социального найма и начать оплачивать ЖКУ за предоставленную ему квартиру. Суд удовлетворил иск, с переселенца взыскали госпошлину. // фото: freepik.com