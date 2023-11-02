Краснокнижное растение найдено на лесном участке АО «Олонецлес»

В октябре этого года информация о наличии редких краснокнижных растений на лесном участке, арендованном под заготовку древесины АО «Олонецлес» (ранее входил в финско-шведский концерн Stora Enso) поступила от представителей общественности в Карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

По поручению природоохранной прокуратуры, специалисты Минприроды Карелии, лесничества с привлечением лихенолога (специалиста по лишайникам), доцента кафедры ботаники и физиологии растений института биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ выехали на место для проведения проверки.

В ходе патрулирования на лесном участке были обнаружены единичные деревья осины с произрастающим на них видом краснокнижного лишайника Лобария лёгочная (Lobaria pulmonaria).

На данный момент фактов повреждения или уничтожения краснокнижных растений не установлено. Проверочные мероприятия продолжаются.

Минприроды Карелии направило в адрес арендатора лесного участка АО «Олонецлес» письмо с информацией об обнаружении местообитания указанных краснокнижных растений и необходимости принятия мер по их сохранению и недопущению их уничтожения или повреждения.