Отключение холодного водоснабжения в районе Октябрьского проспекта

4 ноября с 8:00 до 20:00 в связи с реконструкцией сетей Октябрьского района будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

ул. Лисицыной 30а, 32, 23, 21, 19, 17, 26, 28, 28а

ул. Советская 34–Лисицыной 34

ул. Советская 34а

ул. Краснофлотская 18, 16а

ул. Мелентьевой 35, 35а, 37, 37а, 39

ул. Мелентьевой 41–Советская 36

Отключение вызвано производственной необходимостью. Перенести работы на другой день нет возможности.