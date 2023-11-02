02 ноября 2023, 15:16
Отключение холодного водоснабжения в районе Октябрьского проспекта
Номера домов, попадающих под отключение воды 4 ноября, опубликовал РКС-Петрозаводск
Фото камеры видеонаблюдения Ситилинк
4 ноября с 8:00 до 20:00 в связи с реконструкцией сетей Октябрьского района будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:
- ул. Лисицыной 30а, 32, 23, 21, 19, 17, 26, 28, 28а
- ул. Советская 34–Лисицыной 34
- ул. Советская 34а
- ул. Краснофлотская 18, 16а
- ул. Мелентьевой 35, 35а, 37, 37а, 39
- ул. Мелентьевой 41–Советская 36
Отключение вызвано производственной необходимостью. Перенести работы на другой день нет возможности.